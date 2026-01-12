Repressão a protestos no Irã deixa ao menos 648 mortos, segundo ONG

Pelo menos 648 manifestantes morreram no Irã desde 28 de dezembro, início do movimento de protesto contra o governo, anunciou a ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, nesta segunda-feira (12).

"A comunidade internacional tem o dever de proteger os manifestantes civis frente às matanças cometidas pela República Islâmica", declarou o diretor da IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, ao informar o novo balanço de mortos, verificado pela ONG.