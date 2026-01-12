Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Repressão a protestos no Irã deixa ao menos 648 mortos, segundo ONG

Repressão a protestos no Irã deixa ao menos 648 mortos, segundo ONG

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos 648 manifestantes morreram no Irã desde 28 de dezembro, início do movimento de protesto contra o governo, anunciou a ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, nesta segunda-feira (12).

"A comunidade internacional tem o dever de proteger os manifestantes civis frente às matanças cometidas pela República Islâmica", declarou o diretor da IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, ao informar o novo balanço de mortos, verificado pela ONG.

A IHR assinalou que, "segundo algumas estimativas, mais de 6.000 poderiam ter morrido", mas advertiu que o apagão quase total da internet imposto pelas autoridades iranianas durante quase quatro dias torna "extremamente difícil verificar estes informes de forma independente".

sjw/sw/smw/meb/mb/mvv/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar