PSG perde para o Paris FC (1-0) e é eliminado da Copa da França

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Copa da França, foi eliminado nas oitavas de final do torneio por seu rival local, o Paris FC, ao perder por 1 a 0 nesta segunda-feira (12), no Parque dos Príncipes. Jonathan Ikoné, atacante revelado nas categorias de base do PSG, marcou o gol da vitória de sua equipe aos 74 minutos, em uma rara investida do Paris FC no campo adversário.

O time visitante até então vinha sofrendo uma pressão constante em que o PSG criou inúmeras chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes. Essa surpreendente eliminação representa o primeiro grande revés da temporada para o Paris Saint-Germain, que havia acabado de concluir um 2025 histórico, conquistando seis dos sete títulos possíveis (Ligue 1, Copa da França, Supercopa da França, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental), com a única derrota ocorrendo na final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Chelsea. Na semana passada, eles adicionaram um novo troféu à sua coleção – a Supercopa da França – ao derrotarem o Olympique de Marselha nos pênaltis, no Kuwait. É preciso voltar à temporada de 2013-2014 para encontrar o PSG sendo eliminado nas oitavas de final de uma edição da Copa da França, o que torna esta façanha do Paris FC ainda mais histórica.

O time comandado por Stéphane Gilli é literalmente vizinho do Paris Saint-Germain, já que seu estádio fica do outro lado da rua. Os jogadores do Paris FC resistiram aos campeões europeus, que pressionaram até o fim, como na cabeçada desperdiçada por Désiré Doué (90'+6) e no chute de Vitinha (90'+7) defendido por Obed Nkambadio, que teve uma atuação brilhante nesta segunda-feira. Foi preciso este segundo clássico em uma semana para o PFC alcançar o feito, apesar do claro domínio e posse de bola dos jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique.

Com um time reformulado, apesar da presença de vários titulares (Vitinha, Fabián Ruiz, 'Kvara', Barcola, Pacho e Chevalier), os atuais campeões não conseguiram encontrar uma maneira de superar Nkambadio e em uma das poucas chances do PFC, Ikoné surpreendeu Chevalier com um chute cruzado. Nos últimos quinze minutos, o PSG cercou o gol adversário, mas desta vez não houve milagre. --- Jogos dos 16-avos de final da Copa da França:

- Sábado: CA Montreuil (R1) - (+) Amiens (L2) 2 - 4 US Orléans (Nat) - (+) Monaco (L1) 1 - 3