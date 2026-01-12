Presidente cubano afirma que 'não há negociações' em curso com EUA, após pressão de Trump

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta segunda-feira (12) que não há negociações em andamento com os Estados Unidos, em um momento em que Washington aumenta a pressão sobre a ilha comunista. "Não há negociações com o governo dos EUA, salvo contatos técnicos no âmbito migratório", disse Díaz-Canel na rede social X, após o mandatário americano, Donald Trump, ter afirmado no domingo que seu governo mantém diálogos com Havana.

"Estamos conversando com Cuba", assegurou Trump a bordo do Air Force One no domingo. O presidente dos Estados Unidos havia instado mais cedo Cuba, por meio de sua rede Truth Social, a "alcançar um acordo", sem mais detalhes, uma semana após suas forças militares capturarem Nicolás Maduro, o presidente venezuelano deposto aliado do regime cubano. "Existem acordos migratórios bilaterais em vigor que Cuba cumpre cuidadosamente", sustentou Díaz-Canel em uma série de mensagens no X nesta segunda-feira. "Como demonstra a história, as relações entre os EUA e Cuba, para avançarem, devem se basear no direito internacional em vez da hostilidade, da ameaça e da coerção econômica", acrescentou.