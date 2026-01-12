Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente cubano afirma que 'não há negociações' em andamento com os EUA, após pressão de Trump

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta segunda-feira (12) que não há negociações em curso com os Estados Unidos, enquanto Washington aumenta a pressão sobre a ilha comunista. 

"Não há negociações com o governo dos EUA, exceto por contatos técnicos na área de migração", disse Díaz-Canel na rede X, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter indicado no domingo que seu governo está em diálogo com Havana. 

O presidente americano instou Cuba a "chegar a um acordo", sem fornecer mais detalhes, uma semana depois de suas forças militares terem capturado Nicolás Maduro, o presidente deposto da Venezuela e aliado do regime cubano.

