Presidente cubano afirma que 'não há negociações' em andamento com os EUA, após pressão de Trump

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta segunda-feira (12) que não há negociações em curso com os Estados Unidos, enquanto Washington aumenta a pressão sobre a ilha comunista.

"Não há negociações com o governo dos EUA, exceto por contatos técnicos na área de migração", disse Díaz-Canel na rede X, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter indicado no domingo que seu governo está em diálogo com Havana.