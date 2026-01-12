Polícia espanhola apreende quase 10 toneladas de cocaína em navio cargueiro que partiu do Brasil

A polícia espanhola anunciou, nesta segunda-feira (12), a apreensão de quase 10 toneladas de cocaína escondidas em uma carga de sal a bordo de um navio cargueiro que navegava pelo Atlântico, vindo do Brasil, e prendeu todos os 13 ocupantes. Esta é "a maior apreensão de cocaína em alto-mar já realizada na história da Polícia Nacional", declarou a força de segurança espanhola em um comunicado.

O navio mercante, de bandeira dos Camarões, abordado na semana passada por membros do Grupo Especial de Operações da polícia no Atlântico, ficou sem combustível e precisou ser rebocado até as Ilhas Canárias, na Espanha, informou o comunicado. As autoridades encontraram "9.994 quilos de cocaína distribuídos em 294 fardos, escondidos entre as toneladas de sal que o navio transportava", explicou a polícia. A operação para apreender a carga, que a polícia afirma pertencer a uma organização multinacional dedicada à exportação de grandes quantidades de cocaína da América do Sul para a Europa, contou com a colaboração da Polícia Federal brasileira, da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) e da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA). A polícia não divulgou a nacionalidade dos treze detidos, dos quais foi apreendida uma arma de fogo.