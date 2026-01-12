Parlamentares dos EUA viajarão à Dinamarca em meio a pressões sobre a Groenlândia

Uma delegação bipartidária do Congresso dos Estados Unidos viajará a Copenhague, na Dinamarca, ainda nesta semana na tentativa de demonstrar unidade entre os Estados Unidos e o país nórdico, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, continua a ameaçar tomar a Groenlândia. O senador Chris Coons, democrata de Delaware, lidera a viagem de pelo menos nove parlamentares, incluindo o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte. O grupo estará em Copenhague na sexta-feira e no sábado, segundo um assessor do Congresso familiarizado com o planejamento da viagem. Ele afirma que os parlamentares devem se reunir com autoridades de alto escalão dos governos da Dinamarca e da Groenlândia, além de líderes empresariais.

As tensões entre Washington, Dinamarca e Groenlândia aumentaram neste mês, à medida que Trump e sua administração pressionam a questão e a Casa Branca considera uma série de opções - inclusive o uso da força militar - para adquirir a vasta ilha no Ártico. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, advertiu que uma eventual tomada americana da Groenlândia significaria o fim da Otan. O líder da Groenlândia também divulgou outro comunicado nesta segunda-feira, 12, afirmando que a Groenlândia faz parte do Reino da Dinamarca e integra a Otan por meio do Estado dinamarquês. Ao mesmo tempo, diplomatas da Dinamarca e da Groenlândia devem viajar a Washington ainda nesta semana para reuniões. *Fonte: Associated Press.