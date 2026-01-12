Papa recebe a líder da oposição da Venezuela María Corina Machado

O nome da opositora venezuelana apareceu na lista de pessoas recebidas pelo papa durante a manhã. O Vaticano não forneceu nenhum detalhe.

O papa Leão XIV recebeu, nesta segunda-feira (12), em audiência privada, a líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz María Corina Machado, segundo um breve comunicado do Vaticano.

A audiência papal ocorreu no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou que Alberto Trentini e Mario Burlo, dois detidos desde novembro de 2024 na Venezuela, haviam sido libertados e estavam no caminho de volta para casa.

Após a captura pelos Estados Unidos do líder venezuelano deposto Nicolás Maduro, que será julgado em Nova York, o presidente Donald Trump disse que Machado "não desfruta de apoio nem de respeito em seu país". No entanto, afirmou que se reuniria com ela nesta semana.

Em uma mensagem enviada na sexta-feira ao corpo diplomático, o papa americano pediu para "respeitar a vontade do povo venezuelano e preservar os direitos humanos e civis de todos".

