Ouro e prata batem recorde após investigação do Federal Reserve dos EUA

O ouro e a prata atingiram recordes históricos nesta segunda-feira (12), após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciar uma investigação sobre o Federal Reserve, aumentando os temores de perda de autonomia do banco central. O presidente do Fed, Jerome Powell, confirmou no domingo que pode enfrentar acusações criminais como parte da campanha de pressão do presidente Donald Trump sobre as decisões de política monetária.

O ouro chegou a US$ 4.600 (R$ 24.702 na cotação atual) a onça e a prata a US$ 85 (R$ 456), ambos preços recordes, com investidores buscando ativos seguros em meio à incerteza política nos Estados Unidos. "A ameaça de acusações criminais é uma consequência do Federal Reserve definir as taxas de juros com base em nossa melhor avaliação do que será melhor para o público, em vez de seguir as preferências do presidente", disse Powell em um comunicado. O Fed afirmou que pretende manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião no final de janeiro, enquanto Trump pressiona por um corte, mesmo com a inflação nos EUA permanecendo acima da meta de 2%. Powell indicou que o Fed recebeu intimações do grande júri como parte de uma investigação sobre supostas irregularidades na reforma dos prédios da instituição em Washington.