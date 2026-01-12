Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na Groenlândia, premiê defende que ilha pertence à Dinamarca e segurança e defesa à Otan

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, ressaltou, em postagem no Facebook nesta segunda-feira, 12, que a ilha faz parte do Reino da Dinamarca, o que significa que a segurança e defesa do local pertencem à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ele classificou o fato como "uma linha básica e fixa".

"Há muita atenção internacional no nosso país nestes anos. Também na Otan. Isso é positivo por si só. Nosso país tem importância estratégica, e nossa segurança é importante. Para nós. Pelos nossos aliados. E pela estabilidade no Ártico", escreveu ele na postagem.

Nielsen reforçou que irá trabalhar para garantir que o desenvolvimento da defesa na Groenlândia e nos arredores ocorra em "estreita cooperação" com a Otan, em diálogo com aliados, incluindo os EUA, e em colaboração com a Dinamarca. "Somos uma sociedade democrática, que toma as nossas próprias decisões, e nossas ações são baseadas no direito internacional", pontuou.

