Morre Erich von Däniken, pai da "arqueologia alienígena"

Autor do best-seller internacional "Eram os Deuses Astronautas" morreu aos 90 anos. Escritor suíço ganhou fama com livros defendendo que civilizações antigas tiveram origem extraterrestre.O escritor suíço Erich von Däniken morreu aos 90 anos, anunciaram seus representantes neste domingo (11/01), informando que ele faleceu no sábado, após uma breve internação hospitalar em Unterseen, perto da capital suíça, Berna. Erich von Däniken deixa sua esposa de 65 anos, Elisabeth Skaja, sua filha Cornelia e dois netos. O autor obteve grande sucesso com livros sobre supostas origens extraterrestres das civilizações antigas. Von Däniken escreveu mais de 40 livros que, segundo ele, foram traduzidos para mais de 30 idiomas e impressos em mais de 60 milhões de exemplares. Por essa métrica, ele foi um dos autores de maior sucesso no mundo. Von Däniken ganhou destaque em 1968 com a publicação de seu primeiro livro, Eram os Deuses Astronautas?, no qual afirmava que os maias e os antigos egípcios foram visitados por astronautas alienígenas e instruídos em tecnologia avançada que lhes permitiu construir pirâmides gigantes. O livro alimentou um crescente interesse em fenômenos inexplicáveis ​​em uma época em que, graças à ciência convencional, o homem estava prestes a dar seus primeiros passos na Lua. Eram os Deuses Astronautas? foi seguido por mais de duas dúzias de livros semelhantes, criando um nicho literário no qual fato e fantasia se misturavam contrariando todas as evidências históricas e científicas. A emissora pública suíça SRF informou que, ao todo, quase 70 milhões de exemplares de seus livros foram vendidos em mais de 30 idiomas, tornando-o um dos autores suíços mais lidos. "Lunático" Em 2015, o suplemento de fim de semana do jornal Süddeutsche Zeitung perguntou-lhe se o incomodava ser ridicularizado pelos críticos como um lunático. "No passado, as críticas mordazes me irritavam", respondeu ele. "Agora, simplesmente as supero." Embora von Däniken tenha conseguido ignorar muitas das críticas que sofreu, o ex-garçom de hotel teve uma relação conturbada com o dinheiro ao longo da vida e frequentemente esteve perto da ruína financeira. Nascido em 1935, filho de um fabricante de roupas na cidade de Schaffhausen, no norte da Suíça, diz-se que von Däniken se rebelou contra o catolicismo rigoroso de seu pai e os padres que o instruíram no internato, desenvolvendo suas próprias alternativas ao relato bíblico da origem da vida. Períodos na cadeia Após deixar a escola em 1954, von Däniken trabalhou como garçom e barman por vários anos, período durante o qual foi repetidamente acusado de fraude e cumpriu algumas breves penas de prisão. Em 1964, foi nomeado gerente de um hotel na exclusiva cidade turística de Davos e começou a escrever seu primeiro livro. Sua publicação e rápido sucesso comercial foram rapidamente seguidos por acusações de sonegação de impostos e irregularidades financeiras, pelas quais ele passou mais um tempo atrás das grades. Quando saiu da prisão, Eram os Deuses Astronautas? estava rendendo a von Däniken uma fortuna e um segundo livro, De Volta às Estrelas, estava pronto para publicação, permitindo-lhe dedicar-se à sua paixão pelo paranormal e viajar pelo mundo em busca de novos mistérios para desvendar. Ao longo da década de 1970, von Däniken realizou inúmeras viagens de campo ao Egito, à Índia e, sobretudo, à América Latina, cujas culturas antigas exerciam um fascínio particular sobre o arqueólogo amador. Pioneiro multimídia Ele ministrou palestras amplamente e fundou sociedades dedicadas a promover suas teorias, posteriormente tornando-se pioneiro no uso de vídeo e multimídia para alcançar públicos cada vez maiores, ávidos por uma versão diferente da história. Em seu canal no YouTube, ele ministrava diversas palestras sobre visitantes extraterrestres da antiguidade, que foram percebidos pelos humanos da época como deuses. Ele também discutia questões como sobre se os extraterrestres possuem os mesmos órgãos sexuais que os humanos. Nenhuma crítica o dissuadiu, nem a seus fãs, de acreditar que a Terra foi visitada repetidamente por seres do espaço sideral e que o será novamente no futuro. Mesmo quando confrontado com evidências fabricadas em um documentário da televisão britânica – supostamente vasos antigos foram mostrados como sendo quase novos – von Däniken insistia que, apesar de pequenas discrepâncias, suas teorias eram essencialmente sólidas. Em 1985, von Däniken escreveu Será que Eu Estava Errado? – ostensivamente para se dirigir a seus muitos críticos: "Admiti (meus erros), mas nenhum dos fundamentos das minhas teorias foi derrubado." Documentários e "Arquivo X" Embora sua popularidade estivesse diminuindo na década de 1980, os livros e filmes de von Däniken influenciaram uma onda de documentários arqueológicos semi-sérios e inúmeros programas de televisão populares, incluindo Arquivo X, que apresentava dois agentes do FBI encarregados de resolver mistérios paranormais. Mais recentemente, suas teorias foram base para a criação da série de televisão Alienígenas do Passado, do canal pago History Channel. Seu último grande empreendimento, um parque temático baseado em seus livros, fracassou após apenas alguns anos devido à falta de interesse. O Parque do Mistério ainda existe, com suas pirâmides artificiais e cúpulas de outro mundo apodrecendo, enquanto os turistas preferem explorar os encantos da cidade vizinha de Interlaken e os imponentes Alpes Suíços que a cercam. md (AP, DPA)