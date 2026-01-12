Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Minnesota processa governo Trump por ofensiva migratória

Autor AFP
O estado americano de Minnesota processou nesta segunda-feira (12) o governo de Donald Trump por suas operações contra a imigração, após a morte de uma manifestante baleada por um agente de imigração na semana passada

O procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, que anunciou o processo, disse que o aumento dos agentes de imigração pelo Departamento de Segurança Nacional nos últimos dias deixou o estado "menos seguro".

"Milhares de agentes do Estado, do governo federal, mal capacitados, agressivos e armados chegaram às nossas comunidades", destacou Ellison, em entrevista coletiva. "A evidente escolha de Minnesota por nossa diversidade, democracia e nossas diferenças de opinião com o governo federal constitui uma violação da Constituição e da lei federal", disse o procurador do estado, governado pela oposição democrata. "Isso é, em essência, uma invasão federal."

Renee Nicole Good, 37, foi morta em seu carro na última quarta-feira, baleada por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) durante uma operação em Minneapolis.

O prefeito da cidade, Jacob Frey, disse que Trump escolheu Minnesota para a sua ofensiva migratória por ter líderes democratas. "Se o objetivo era apenas procurar pessoas sem documentos, Minneapolis e Saint Paul [capital do estado] não deveriam ser o lugar", declarou.

"Há muito mais pessoas sem documentos na Flórida, no Texas e em Utah", apontou o prefeito, acrescentando que esses estados estão sob controle republicano.

Illinois, outro estado governado por democratas onde Trump implementou sua ofensiva contra a imigração, entrou hoje com uma ação semelhante contra o governo federal. 

eua

