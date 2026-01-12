Ministro britânico para América Latina visita Equador para 'unir forças' contra tráfico de cocaína

O ministro britânico para a América Latina, Chris Elmore, inicia nesta segunda-feira (12) uma visita ao Equador com o objetivo de que os dois países "unam forças" para "interromper o comércio de cocaína", anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido em comunicado. O Equador ganhou protagonismo no narcotráfico internacional por sua localização estratégica, como porta de saída da cocaína colombiana e peruana vendida na Europa e nos Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores britânico confirmou no comunicado que os dois governos "trabalham lado a lado para impedir que a cocaína inunde as ruas da Europa". O texto afirma que "o ministro está no país para ver de perto o trabalho conjunto para deter o comércio ilegal desde sua origem". Segundo uma investigação publicada em dezembro passado pelo New York Times, até 70% do fornecimento mundial de cocaína passa pelo território equatoriano. O chanceler francês, Jean-Noël Barrot, também expressou em novembro à AFP a determinação de seu governo de "combater" o tráfico de drogas, que "inunda" a Europa, especialmente por meio da criação de uma academia dedicada ao tema na América Latina.

O Equador trava uma guerra contra quadrilhas do narcotráfico com conexões com cartéis internacionais que, em sua sangrenta disputa pelo poder, transformaram o país no mais violento da América Latina. O comunicado da chancelaria britânica explica que "o Equador registrou em 2025 o ano mais letal de sua história devido ao crime organizado". "As apreensões de drogas já estão aumentando, em parte graças ao trabalho conjunto realizado pelo Reino Unido e pelo Equador", acrescenta o texto.

Além da cooperação contra as drogas, Elmore destaca que "o Equador é um parceiro vital em segurança e mudança climática, e as oportunidades de comércio e investimento para empresas britânicas crescem rapidamente". "Mas, para que o Equador tenha sucesso, precisamos que as quadrilhas do narcotráfico fracassem, e é por isso que nossa cooperação contra o crime organizado é tão importante", acrescenta o ministro britânico. Durante a visita, Elmore deve se reunir com a ministra das Relações Exteriores, Gabriela Sommerfeld, e outras autoridades.