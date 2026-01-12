Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro britânico para América Latina visita Equador para 'unir forças' contra tráfico de cocaína

Ministro britânico para América Latina visita Equador para 'unir forças' contra tráfico de cocaína

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro britânico para a América Latina, Chris Elmore, inicia nesta segunda-feira (12) uma visita ao Equador com o objetivo de que os dois países "unam forças" para "interromper o comércio de cocaína", anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido em comunicado.

O Equador ganhou protagonismo no narcotráfico internacional por sua localização estratégica, como porta de saída da cocaína colombiana e peruana vendida na Europa e nos Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores britânico confirmou no comunicado que os dois governos "trabalham lado a lado para impedir que a cocaína inunde as ruas da Europa".

O texto afirma que "o ministro está no país para ver de perto o trabalho conjunto para deter o comércio ilegal desde sua origem".

Segundo uma investigação publicada em dezembro passado pelo New York Times, até 70% do fornecimento mundial de cocaína passa pelo território equatoriano.

O chanceler francês, Jean-Noël Barrot, também expressou em novembro à AFP a determinação de seu governo de "combater" o tráfico de drogas, que "inunda" a Europa, especialmente por meio da criação de uma academia dedicada ao tema na América Latina.

O Equador trava uma guerra contra quadrilhas do narcotráfico com conexões com cartéis internacionais que, em sua sangrenta disputa pelo poder, transformaram o país no mais violento da América Latina.

O comunicado da chancelaria britânica explica que "o Equador registrou em 2025 o ano mais letal de sua história devido ao crime organizado".

"As apreensões de drogas já estão aumentando, em parte graças ao trabalho conjunto realizado pelo Reino Unido e pelo Equador", acrescenta o texto.

Além da cooperação contra as drogas, Elmore destaca que "o Equador é um parceiro vital em segurança e mudança climática, e as oportunidades de comércio e investimento para empresas britânicas crescem rapidamente".

"Mas, para que o Equador tenha sucesso, precisamos que as quadrilhas do narcotráfico fracassem, e é por isso que nossa cooperação contra o crime organizado é tão importante", acrescenta o ministro britânico.

Durante a visita, Elmore deve se reunir com a ministra das Relações Exteriores, Gabriela Sommerfeld, e outras autoridades.

O ministro também participará de iniciativas ambientais nas Ilhas Galápagos, relacionadas à Aliança Global para Ação contra os Plásticos (GPAP).

psr/meb/lm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar