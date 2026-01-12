Milhares protestam nos EUA contra agência de imigração ICE

Manifestantes em Minneapolis chamam agentes do ICE de assassinos e criticam política migratória de Trump. Protestos pela morte de Renee Good também ocorreram em outras cidades dos EUA.Milhares de pessoas protestaram neste sábado (10/01) em Minneapolis, nos Estados Unidos, contra a política migratória do governo do presidente Donald Trump depois de uma mulher americana ter sido morta por um agente do serviço de imigração ICE. "O ICE mata. São fascistas. São assassinos. Invadiram a nossa cidade", gritaram os manifestantes em Minneapolis, a cidade onde a americana Renee Nicole Good, de 37 anos, foi morta a tiros. A multidão desafiou temperaturas negativas e se reuniu num parque perto do local onde Good foi morta por um agente do ICE. Naquele que foi o quarto dia consecutivo de protestos contra a morte de Good, os manifestantes saíram às ruas com imagens da vítima e cartazes contra Trump e para exigir o fim das operações dos agentes federais na cidade. Protestos também em outras cidades "Estamos aqui para protestar contra as violações dos direitos humanos que este governo está cometendo, o tratamento desumano das pessoas e o assassinato de Renee Good", disse Kelly Joyce, uma moradora de Minneapolis. "Queremos justiça e queremos respeito. Queremos que esta administração pare com a retórica contra os imigrantes. Não somos criminosos. A cor da nossa pele ou o fato de falarmos espanhol não significa que sejamos criminosos", disse Daniel, de 45 anos, residente em Minneapolis e de origem mexicana. Os protestos estão sendo promovidos sobretudo pelo movimento No Kings, uma rede de organizações de esquerda que se opõem a Donald Trump e rejeitam suas políticas anti-imigração. Na Filadélfia, manifestantes marcharam sob chuva da prefeitura até os escritórios do ICE. Manifestações também ocorreram em Nova York e em Washington. Legítima defesa é "um disparate" Renee Nicole Good foi morta na quarta-feira por um agente do ICE durante uma operação de imigração integrada na campanha do Governo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, naquela cidade. O governo Trump tenta retratar Good como uma "terrorista doméstica" e insiste veementemente que o agente que atirou nela fatalmente agiu em legítima defesa. Essa narrativa é fortemente contestada por autoridades locais, que afirmam que as imagens mostram o veículo de Good se afastando do agente e não representando uma ameaça à vida dele. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, disse que as gravações em vídeo mostram que o argumento da legítima defesa é "um disparate". Imagens de celular aparentemente gravadas pelo policial que disparou os tiros fatais mostram-no interagindo com Good, que havia trancado a rua com seu carro numa aparente tentativa de bloquear os agentes. as (AP, AFP, Efe)