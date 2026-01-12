Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México: Sheinbaum cita conversa produtiva com Trump, abordando drogas, comércio e soberania

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que teve uma conversa "muito produtiva" com o presidente americano, Donald Trump, em publicação no X nesta segunda-feira (12). Na postagem, ela destacou que foram discutidos diversos temas, incluindo segurança com respeito à soberania mexicana, além da redução do tráfico de drogas, comércio e investimento.

"A colaboração e a cooperação num contexto de respeito mútuo sempre trazem resultados", escreveu.

Sheinbaum não mencionou se o diálogo abordou as ameaças do republicano ao México, após a invasão de Washington na Venezuela. Anteriormente, a líder mexicana minimizou os comentários de Trump e disse que não vê riscos de uma intervenção americana em seu país.

