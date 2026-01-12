México: Sheinbaum cita conversa produtiva com Trump, abordando drogas, comércio e soberania
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que teve uma conversa "muito produtiva" com o presidente americano, Donald Trump, em publicação no X nesta segunda-feira (12). Na postagem, ela destacou que foram discutidos diversos temas, incluindo segurança com respeito à soberania mexicana, além da redução do tráfico de drogas, comércio e investimento.
"A colaboração e a cooperação num contexto de respeito mútuo sempre trazem resultados", escreveu.
Sheinbaum não mencionou se o diálogo abordou as ameaças do republicano ao México, após a invasão de Washington na Venezuela. Anteriormente, a líder mexicana minimizou os comentários de Trump e disse que não vê riscos de uma intervenção americana em seu país.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente