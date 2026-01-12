Liverpool goleia Barnsley (4-1) e avança na Copa da Inglaterra
O Liverpool se classificou para a quarta fase da Copa da Inglaterra ao golear o Barnsley (3ª divisão) por 4 a 1 nesta segunda-feira (12), em Anfield.
O húngaro Dominik Szoboszlai abriu o placar para os 'Reds' aos nove minutos com um belo chute de fora da área e Jeremie Frimpong ampliou a vantagem aos 36.
Ainda antes do intervalo, Szoboszlai errou um passe de calcanhar dentro da própria área e Adam Phillips (40') aproveitou a oportunidade para diminuir para o Barnsley.
Depois do intervalo, o técnico do Liverpool, Arne Slot, foi obrigado a colocar em campo jogadores importantes do banco de reservas, como Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Ibrahima Konaté e Ryan Gravenberch.
O atual campeão inglês teve dificuldades no ataque durante a maior parte do segundo tempo, até que Wirtz e Ekitike sacramentaram a vitória nos últimos minutos.
Um toque sutil de Ekitike encontrou Wirtz, que chutou colocado no ângulo para marcar seu terceiro gol em cinco jogos. Nos acréscimos, os papéis se inverteram com Wirtz cruzando para Ekitike apenas empurrar para o fundo das redes.
O adversário do Liverpool na quarta fase da Copa da Inglaterra será o Brighton, que no domingo eliminou o Manchester United.
kca/iwd/cb/aam