Líder supremo do Irã compara Trump com líderes depostos em charge publicada nas redes sociais

Autor Agência Estado
O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, publicou uma charge que retrata o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um sarcófago em deterioração.

A publicação, feita no domingo, 11, faz uma comparação com figuras históricas conhecidas pelo poder absoluto, como faraós egípcios e os xás iranianos. No texto que acompanha a imagem, o aiatolá ressalta que esses governantes "foram derrubados quando estavam no auge de seu orgulho".

Segundo ele, líderes que governam com arrogância e julgam o mundo costumam ser depostos, citando Trump como exemplo futuro. "Este também será deposto", disse.

Ainda no domingo, Trump declarou que a liderança do Irã procurou o governo americano para buscar "negociações", após ameaças reiteradas de intervenção militar caso Teerã continuasse a reprimir protestos no país. "Uma reunião está sendo organizada. Eles querem negociar", disse. O presidente, no entanto, afirmou que os Estados Unidos "talvez tenham de agir antes de uma reunião".

Mais cedo o governo iraniano afirmou que atacaria alvos militares e navios dos EUA no caso de um ataque dos Estados Unidos em apoio aos manifestantes, segundo o presidente do parlamento.

Os protestos no país começaram após o aumento do custo de vida, mas rapidamente se transformaram em um desafio direto ao regime teocrático instaurado no país desde a Revolução Islâmica de 1979. Apesar de um bloqueio da internet que já dura vários dias, vídeos divulgados nas redes sociais mostram grandes manifestações em Teerã e em outras cidades.

O número de mortos nos protestos em quase duas semanas subiu para mais de 500, segundo uma ONG que monitora a situação no país.

