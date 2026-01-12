Juventus goleia Cremonese (5-0) e mantém sua escalada no Italiano

A Juventus se manteve na quarta posição na Serie A nesta segunda-feira (12) com uma vitória maiúscula por 5 a 0 sobre o Cremonese, dando continuidade à sua recuperação sob o comando do técnico Luciano Spalletti. A Juve foi para o intervalo com uma vantagem de três gols graças a Bremer (12'), Jonathan David (15') e Kenan Yildiz (35'). No segundo tempo, Filippo Terracciano mandou para a própria rede (48') e um Weston McKennie marcou o quinto (54') fechando o placar nesta que foi a quinta vitória da Juve em seis jogos do campeonato italiano.

O time de Turim agora está empatado em 39 pontos com o atual campeão Napoli e a Roma, e apenas quatro pontos atrás do líder, a Inter de Milão. No entanto, Inter, Napoli e o segundo colocado Milan têm um jogo a menos devido à participação na Supercopa da Itália na Arábia Saudita, com essas partidas programadas para quarta e quinta-feira. Desde o início da partida, a Juventus sufocou o time adversário, com a dupla Yildiz-Képhren Thuram atuando como verdadeiros catalisadores em todos os setores do campo. Em uma cobrança de falta de ângulo fechado, o meio-campista turco Yildiz encontrou Fabio Miletti, cujo chute de primeira foi desviado por Bremer, abrindo o placar.

Em seguida, após um passe perfeito de Thuram, depois de uma arrancada de 60 metros, Jonathan David ampliou a vantagem. A equipe comandada por Davide Nicola sofreu o terceiro gol, marcado por Yildiz após aproveitar um pênalti defendido pelo goleiro (35'), antes de sucumbir no segundo tempo, quando a Juve ampliou a vantagem com mais dois gols, um contra de Terraciano e outro de McKennie. Mais cedo, o Genoa ganhou fôlego em sua luta contra o rebaixamento. Venceu o Cagliari por 3 a 0 e agora ocupa a 15ª posição, com 19 pontos, à frente do seu adversário, que também tem 19 pontos.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Sábado: Como - Bologna 1 - 1

Udinese - Pisa 2 - 2 Roma - Sassuolo 2 - 0 Atalanta - Torino 2 - 0