Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão busca terras raras no fundo do mar para reduzir dependência da China

Japão busca terras raras no fundo do mar para reduzir dependência da China

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um navio de pesquisa japonês iniciou, nesta segunda-feira (12), uma missão para tentar extrair elementos de terras raras a uma profundidade de cerca de 6.000 metros, com o objetivo de reduzir a dependência de Tóquio em relação a Pequim. 

O navio de perfuração científica, chamado Chikyu, partiu do porto de Shimizu por volta das 9h00 (21h00 de domingo, no horário de Brasília) rumo à remota ilha de Minami Torishima, no oceano Pacífico, cujas águas podem conter minerais valiosos. 

A missão teve início em um momento em que a China, maior fonte mundial de elementos de terras raras, intensifica a pressão sobre o Japão, após a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ter sugerido, em novembro, que Tóquio poderia responder militarmente a um ataque a Taiwan. 

Pequim considera Taiwan, uma ilha de governo autônomo, parte de seu território e prometeu recuperá-la, inclusive pela força, se necessário. 

A China tem usado seu domínio sobre os elementos de terras raras para obter influência geopolítica, inclusive em sua guerra comercial com o governo de Donald Trump. 

A missão Chikyu poderá levar à produção local de elementos de terras raras, afirmou Shoichi Ishii, diretor de um programa do governo.

"Estamos considerando diversificar nossas fontes de fornecimento para evitar a dependência excessiva de países específicos", disse ele a repórteres no porto, pouco antes da partida do navio.

Os elementos de terras raras — 17 metais difíceis de extrair da crosta terrestre — são usados em uma infinidade de dispositivos, desde veículos elétricos a discos rígidos, turbinas eólicas e mísseis. 

A Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marítima-Terrestre afirmou que a missão Chikyu é a primeira no mundo a explorar minerais em tais profundidades. 

"Se o Japão conseguir extrair elementos de terras raras de forma constante ao redor de Minami Torishima, garantirá a cadeia de suprimentos para indústrias-chave", disse Takahiro Kamisuna, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, à AFP. 

"Também será um recurso estratégico fundamental para o governo Takaichi reduzir significativamente sua dependência de suprimentos da China", acrescentou. 

Segundo diversos veículos da mídia, a China adiou as importações japonesas e exportações de terras raras para o Japão em decorrência da disputa entre os dois países.

hih/abs/mas/jvb/aa-jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar