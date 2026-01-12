Índia e Alemanha firmam acordos para ampliar cooperação econômica e de segurança

Após as conversas bilaterais, Modi afirmou que a Alemanha é "o parceiro comercial mais importante da Índia na União Europeia (UE)" e que os dois governos buscam ampliar esses laços. Segundo ele, os países trabalham em novos projetos de ação climática, energia e mineração de terras raras e definiram um roteiro para reforçar a cooperação entre as indústrias de defesa, com desenvolvimento e produção conjuntos. "Queremos elevar as relações entre a Índia e a Alemanha a um nível ainda mais alto", disse o premiê.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, firmaram nesta segunda-feira (12) acordos para aprofundar a cooperação econômica e de segurança entre os dois países. O encontro ocorreu em Gandhinagar, no Estado de Gujarat, e resultou em compromissos nas áreas de defesa, qualificação profissional, saúde e educação.

Merz destacou a parceria ao afirmar que Índia e Alemanha compartilham "um enorme potencial econômico" e estão fortalecendo os vínculos em política de segurança e defesa. "A Índia é um parceiro desejado, um parceiro de escolha para a Alemanha", declarou. Ele também defendeu a conclusão das negociações de um acordo de livre-comércio entre a Índia e a UE para destravar esse potencial.

Entre os anúncios, os dois lados assinaram um acordo que facilita a entrada de profissionais indianos no setor de saúde alemão. No campo militar, a alemã Thyssenkrupp deve se associar a empresas indianas para a construção de seis submarinos convencionais avançados no país asiático, parte do esforço de Nova Délhi para modernizar sua Marinha.

A visita de Merz - a primeira a um país asiático desde que assumiu o cargo - antecede uma cúpula Índia-UE ainda neste mês. Em mensagem no X, Modi afirmou que "a amizade entre a Índia e a Alemanha continua a se fortalecer por meio de valores comuns, cooperação ampla e entendimento mútuo". Merz escreveu que "a parceria com a Índia é uma alta prioridade para a Alemanha".