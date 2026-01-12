Homem que se dizia bruxo e prometeu título do Mali na Copa Africana é preso por fraude

Um homem que se apresentava como "marabô", um tipo de bruxo, e que havia prometido o título do Mali na Copa Africana de Nações (CAN) foi detido por "fraude", informaram fontes locais à AFP nesta segunda-feira (12). Em troca de doações, esse homem conhecido apenas como Sr. Sinayogo prometeu o título da seleção malinesa na CAN, mas a equipe foi eliminada nas quartas de final, derrotada na última sexta-feira pelo Senegal por 1 a 0.

O sujeito, que atuava nas redes sociais, havia arrecadado mais de 22 milhões de francos CFA (cerca de R$ 210 mil na cotação atual), de acordo com um de seus colaboradores. Após a derrota do Mali, uma multidão enfurecida foi até sua casa antes de a polícia intervir e retirar do local o "marabô", como são conhecidos os líderes espirituais e bruxos em algumas partes da África. Sinayogo foi detido no sábado por "fraude" e levado sob custódia para a brigada de luta contra crimes cibernéticos, de acordo com dois cinegrafistas que trabalhavam para ele e o visitaram. "O charlatanismo é punível pela lei no Mali", disse um funcionário da unidade de crimes cibernéticos.