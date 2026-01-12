Groenlândia e Otan prometem aumentar segurança no Ártico para tirar argumentos de Trump

A Otan e a Groenlândia anunciaram, nesta segunda-feira (12), a intenção de cooperar para reforçar a defesa deste vasto território autônomo dinamarquês, com o objetivo de dissuadir Donald Trump, decidido a assumir seu controle sob o argumento da ameaça chinesa e russa. O presidente dos Estados Unidos aumentou os temores ao declarar no domingo que tomaria a Groenlândia "de uma forma ou de outra" e descartou a possibilidade de um arrendamento afirmando que precisam "da propriedade".

Diante da possibilidade, cada vez mais verossímil, de uma tentativa de anexação pela força, o primeiro-ministro groenlandês, Jens-Frederik Nielsen, depositou suas esperanças na Aliança Atlântica - da qual os Estados Unidos são o membro mais poderoso. "Nossa segurança e defesa são responsabilidade da Otan. Este é um princípio fundamental e inabalável", declarou nesta segunda. - "Estreita colaboração com a Otan" - Assim, o governo groenlandês "se empenhará para garantir que o desenvolvimento da defesa na Groenlândia e em seus arredores seja realizado em estreita colaboração com a Otan, por meio do diálogo com nossos aliados, incluindo os Estados Unidos, e em cooperação com a Dinamarca", acrescentou.

Essa afirmação parece fazer parte de um esforço conjunto com o secretário-geral da organização, Mark Rutte, para convencer Trump de que a Groenlândia está segura diante da Rússia e da China, os argumentos apresentados pelo presidente americano para justificar seu desejo de controle. Os Estados-membros da Otan discutiram o tema na semana passada em Bruxelas e cogitaram várias opções, como aumentar o número de navios no Ártico, mas não foram tomadas decisões concretas. No entanto, é incerto se esse esforço prometido convencerá Trump, que reconheceu na semana passada que provavelmente teria de escolher entre preservar a integridade da Aliança Atlântica e assumir o controle da Groenlândia.

Uma anexação significaria o fim da Otan, advertiu a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, no início de janeiro. No último ano, a Dinamarca aumentou significativamente seus investimentos na Groenlândia para apaziguar Washington. Em 2025, Copenhague destinou 1,2 bilhão de euros (7,5 bilhões de reais) à segurança na região, lembrou Frederiksen. Essa vasta ilha ártica, com uma população de 57 mil habitantes, possui importantes recursos minerais, a maioria ainda inexplorados, e é considerada um local estratégico.

Os Estados Unidos já mantêm uma base militar ali - chegaram a operar cerca de dez durante a Guerra Fria - e, segundo Rutte, "os dinamarqueses não teriam nenhum problema" se os Estados Unidos estabelecessem "uma presença maior do que a atual". Desde 1951, um acordo de defesa, atualizado em 2004, concedeu às forças armadas americanas praticamente plena liberdade em território groenlandês, com a única condição de informarem previamente as autoridades.