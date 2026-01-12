Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-presidentes do Fed denunciam ataque contra independência do banco central

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Os ex-presidentes do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, criticaram em uma declaração conjunta a investigação criminal contra seu atual presidente, Jerome Powell, que consideraram uma tentativa de "minar" a independência do órgão.

"A investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve, Jay Powell, é uma tentativa sem precedentes de usar ataques processuais para minar a independência" do Federal Reserve, órgão que define a política monetária dos EUA, diz a declaração. Também foi assinada por outros ex-funcionários econômicos de alto escalão.

bys/mlm/mr/nn/aa

Tags

eua

