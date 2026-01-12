Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA condena ataque russo com míssil hipersônico na Ucrânia como 'escalada perigosa'

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos condenaram nesta segunda-feira (12) perante o Conselho de Segurança da ONU o uso por parte da Rússia de um míssil balístico Oreshnik com capacidade nuclear na Ucrânia, o classificando de "escalada perigosa e inexplicável".

O míssil de alcance intermediário, que não portava uma ogiva nuclear, impactou na madrugada da sexta-feira (9) em uma área da Ucrânia próxima à fronteira com Polônia.

Isso "constitui outra escalada perigosa e inexplicável desta guerra, inclusive enquanto os Estados Unidos trabalham com Kiev, outros parceiros e Moscou para pôr fim ao conflito mediante uma solução negociada", declarou a embaixadora adjunta dos Estados Unidos na ONU, Tammy Bruce, perante o Conselho de Segurança.

A Rússia afirmou nesta segunda-feira que o ataque com seu míssil balístico Oreshnik teve como alvo uma usina de manutenção de aviões em Lviv, no centro-oeste da Ucrânia.

eua rússia onu ucrânia

