EUA condena ataque russo com míssil hipersônico na Ucrânia como 'escalada perigosa'

Os Estados Unidos condenaram nesta segunda-feira (12) perante o Conselho de Segurança da ONU o uso por parte da Rússia de um míssil balístico Oreshnik com capacidade nuclear na Ucrânia, o classificando de "escalada perigosa e inexplicável".

O míssil de alcance intermediário, que não portava uma ogiva nuclear, impactou na madrugada da sexta-feira (9) em uma área da Ucrânia próxima à fronteira com Polônia.