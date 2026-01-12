Cuba: Presidente diz que não haverá conversas com EUA em meio às ameaças crescentes de Trump

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmou nesta segunda-feira, 12, que "não há conversas" com o governo dos EUA, exceto por contatos técnicos na área de migração, após o presidente americano, Donald Trump, ter dito no domingo, 11, que não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para o país.

"Sempre estivemos dispostos a manter um diálogo sério e responsável com os diversos governos dos EUA, incluindo o atual, com base na igualdade soberana, no respeito mútuo, nos princípios do Direito Internacional e no benefício mútuo... sem interferência em assuntos internos e com pleno respeito à nossa independência", escreveu Bermúdez, na rede X.