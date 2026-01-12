Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro anuncia renovação de contrato com Kaio Jorge até 2030

Autor AFP
Tipo Notícia

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (12) a renovação do contrato do atacante Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, até 2030.

O jogador de 23 anos marcou 21 gols em 33 jogos no Brasileirão 2025 e era alvo do campeão Flamengo na atual janela de transferências.

Na Copa do Brasil, em que o Cruzeiro foi eliminado na semifinal pelo campeão Corinthians, foram cinco gols em oito jogos.

"Estou muito feliz com o dia de hoje. Um dia muito marcante na minha trajetória como jogador profissional. Renovar meu contrato no Mineirão é algo muito gratificante", comemorou 'KJ' em um vídeo divulgado pelo clube.

O atacante, que busca espaço na Seleção Brasileira para disputar Copa do Mundo este ano, agradeceu à diretoria celeste pelo "esforço" para mantê-lo na equipe.

Kaio Jorge chegou ao Cruzeiro em 2024, vindo da Juventus de Turim. Seu contrato anterior ia até meados de 2028.

