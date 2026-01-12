China diz que EUA não devem usar outros países para defender interesses na Groenlândia

O Ministério das Relações Exteriores da China disse nesta segunda-feira (12) que os EUA não devem usar outros países como um "pretexto" para perseguir seus interesses na Groenlândia e afirmou que as atividades chinesas no Ártico estão em conformidade com o direito internacional.

Questionada em Pequim sobre as declarações dos EUA de que é necessário para Washington assumir o controle da Groenlândia para impedir que a China e a Rússia assumam o controle, a porta-voz da pasta, Mao Ning, respondeu que "as atividades da China no Ártico visam promover a paz, estabilidade e desenvolvimento sustentável na região e estão de acordo com o direito internacional". Ela não elaborou sobre essas atividades.