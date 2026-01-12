Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cerca de 15 mil enfermeiros entram em greve em Nova York

Cerca de 15 mil enfermeiros entram em greve em Nova York

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cerca de 15 mil enfermeiros entraram em greve nesta segunda-feira (12) em três dos principais hospitais privados da cidade de Nova York para denunciar suas condições de trabalho, especialmente em questões de segurança e benefícios sociais.

As autoridades decretaram estado de emergência devido à paralisação, que, segundo o site da Associação de Enfermeiros do Estado de Nova York (NYSNA, na sigla em inglês), foi decidida após o impasse nas negociações por um novo contrato, depois de meses de conversas.

Esta é a maior greve da categoria na história da cidade, segundo o sindicato.

"Executivos gananciosos dos hospitais decidiram colocar os lucros acima de um atendimento seguro aos pacientes", afirmou Nancy Hagans, presidente da NYSNA.

Os grevistas montaram piquetes em frente a unidades do NewYork-Presbyterian, do Montefiore Bronx e do Mount Sinai.

Os grupos hospitalares afetados deram alta ou transferiram pacientes, cancelaram alguns procedimentos cirúrgicos e recorreram a contratações temporárias.

"Estamos preparados para continuar prestando atendimento aos pacientes durante toda a greve", prometeu o grupo Mount Sinai, que classificou como "extremas" as reivindicações da NYSNA e disse que "não pode aceitá-las".

O prefeito de esquerda de Nova York, Zohran Mamdani, um socialista eleito pelo Partido Democrata, manifestou apoio aos enfermeiros.

"Vemos o trabalho que realizam, acreditamos que esse trabalho merece ser reconhecido e estamos ao lado deles nesta luta", declarou, instando as partes a "retornarem imediatamente à mesa de negociações" e a "negociarem de boa-fé".

Em janeiro de 2023, cerca de 7 mil enfermeiros fizeram greve por três dias e acabaram conquistando medidas para enfrentar a falta de pessoal.

gw/msp/ad/nn/lm/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar