Campeonato Alemão chega à metade com Bayern invicto e disparado na liderança

Nos primeiros 16 jogos, a equipe bávara foi imbatível, acumulando 14 vitórias e dois empates. Seu mais recente 'show' aconteceu no domingo, contra o Wolfsburg, com uma goleada sonora por 8 a 1.

O Campeonato Alemão chega à última rodada do primeiro turno nesta semana com um imparável Bayern de Munique, que visitará o Colônia (11º colocado) na quarta-feira com o objetivo de manter ou até mesmo ampliar sua vantagem de onze pontos sobre o Borussia Dortmund.

A vantagem significativa sobre os rivais torna quase impossível imaginar o Bayern deixando o título escapar, o que seria o seu 12º em 13 anos, uma sequência interrompida apenas pelo Bayer Leverkusen na temporada 2023-2024.

O Borussia Dortmund, que empatou em 3 a 3 fora de casa com o Eintracht Frankfurt em sua primeira partida após a pausa de inverno, terá a oportunidade de consolidar a segunda posição ao receber o Werder Bremen.

Enquanto isso, RB Leipzig, Leverkusen e Stuttgart, todos empatados com 29 pontos (quatro pontos atrás do segundo colocado), jogarão contra Freiburg, Hamburgo e Eintracht Frankfurt, respectivamente.

Na parte inferior da tabela, o Mainz (último colocado com 9 pontos) vai receber o Heidenheim (17º com 12 pontos).