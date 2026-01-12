Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsa de Tóquio dispara com especulação sobre eleições

Bolsa de Tóquio dispara com especulação sobre eleições

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Tóquio subiu mais de 3% na manhã desta terça-feira (13), diante da possibilidade de a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, convocar eleições antecipadas para aproveitar sua popularidade elevada.

O índice Nikkei subiu 3,37%, aos 53.691,09 pontos, nas negociações da manhã, acompanhando a alta de Wall Street.

Sanae assumiu em outubro como primeira-ministra, e seu governo tem um índice de aprovação de cerca de 70%. Mas o bloco legislativo conta com uma maioria apertada na câmara baixa do Parlamento, o que limita sua capacidade de promover uma agenda política ambiciosa.

"Se uma eleição na câmara baixa foi confirmada, poderíamos antecipar um impulso de compras renovado", indicou a corretora Monex. "Isso porque é importante consolidar as bases do governo Takaichi."

Primeira mulher chefe de governo do Japão, Sanae Takaichi considera dissolver a câmara baixa no início da sessão legislativa, no próximo dia 23, informaram na semana passada os jornais Yomiuri e Mainichi. Com isso, uma eleição poderia ser realizada em fevereiro, segundo o Yomiuri.

hih/aph/lb/mas/cr/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar