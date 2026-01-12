Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Boeing enfrenta 2º processo judicial nos EUA relacionado ao acidente de 2019

Autor AFP
AFP Autor
A Boeing compareceu, nesta segunda-feira (12), a um tribunal civil de Chicago, nos Estados Unidos, para responder a um processo movido por um canadense que perdeu vários familiares no acidente com o 737 MAX em 2019, que matou 157 pessoas. 

Sem um acordo alcançado nos minutos finais fora dos tribunais, um júri popular ouvirá o caso apresentado por Manant Vaidya, cuja irmã, Kosha, e seus pais, Pannagesh e Hansini Vaidya, morreram quando o avião da Ethiopian Airlines caiu. Seu cunhado, marido de Kosha, e os filhos adolescentes de ambos também faleceram. 

A seleção do júri está marcada para segunda e terça-feira, e as argumentações iniciais de ambas as partes são esperadas até quarta-feira. 

"É difícil pensar que toda a minha família desapareceu em um instante de uma forma tão horrível", disse Vaidya em um comunicado sem data divulgado pelo escritório de advocacia que o defende, Clifford Law Firm.

Sua família estava em um safári no Quênia, para onde viajaram para que os filhos adolescentes de Kosha pudessem visitar o local de nascimento da mãe, disseram os advogados.

Em 10 de março de 2019, um Boeing 737 MAX caiu seis minutos após decolar de Addis Abeba com destino a Nairóbi. 

Os familiares de 155 vítimas entraram com ações judiciais entre abril de 2019 e março de 2021. 

O processo gira em torno de como calcular os danos monetários que a Boeing deve pagar aos demandantes.

