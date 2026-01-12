Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque com míssil hipersônico russo teve como alvo uma fábrica ucraniana de reparos de aviões

Ataque com míssil hipersônico russo teve como alvo uma fábrica ucraniana de reparos de aviões

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ataque com o míssil hipersônico russo Oreshnik, na sexta-feira (9), teve como alvo uma fábrica de manutenção de aeronaves em Lviv, no centro-oeste da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa de Moscou nesta segunda-feira (12). 

O uso desse míssil balístico, o segundo desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022, foi condenado por União Europeia, Alemanha, França e Reino Unido, que o consideraram uma "escalada" no conflito.

"De acordo com informações confirmadas por diversas fontes independentes, após um ataque realizado na noite de 9 de janeiro pelas forças armadas russas com o sistema de mísseis balísticos terrestres Oreshnik, a Fábrica Estatal de Reparo de Aeronaves de Lviv ficou inoperante", afirmou o ministério. 

Segundo Moscou, essa fábrica era utilizada para "o reparo e a manutenção de aeronaves pertencentes às forças armadas ucranianas, incluindo caças F-16 e MiG-29".

bur/mb/meb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar