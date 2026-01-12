Ataque com míssil hipersônico russo teve como alvo uma fábrica ucraniana de reparos de aviões

O ataque com o míssil hipersônico russo Oreshnik, na sexta-feira (9), teve como alvo uma fábrica de manutenção de aeronaves em Lviv, no centro-oeste da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa de Moscou nesta segunda-feira (12).

O uso desse míssil balístico, o segundo desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022, foi condenado por União Europeia, Alemanha, França e Reino Unido, que o consideraram uma "escalada" no conflito.