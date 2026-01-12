Antonio Pizzonia, ex-piloto da F1, é preso nos EUA por agressão

A prisão ocorreu na tarde de sábado no Condado de Montgomery, localizado ao norte da região metropolitana de Houston.

O piloto brasileiro Antonio Pizzonia, que competiu na Fórmula 1 entre 2003 e 2005, foi detido no último fim de semana no Texas sob acusação de agressão, informou a polícia local nesta segunda-feira (12).

Pizzonia, de 45 anos, foi preso por "agressão e liberado no domingo após pagar uma fiança de US$ 750 [cerca de R$ 4 mil]", informou à AFP o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery.

A polícia não forneceu mais detalhes sobre o incidente até o momento. Segundo o site TMZ, a prisão ocorreu enquanto o brasileiro assistia à corrida de kart de seu filho no Speedsportz Racing Park, em New Caney, Texas.

Pizzonia estreou na Fórmula 1 em 2003 pela equipe Jaguar, mas foi substituído durante a temporada.

Em 2004 e 2005, voltou a competir como piloto da Williams, substituindo Ralf Schumacher e Nick Heidfeld.