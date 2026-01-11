Vídeo verificado pela AFP mostra corpos na capital iraniana em frente a necrotério

As imagens, geolocalizadas no necrotério de Kahrizak, no sul da capital iraniana, mostram os corpos envolvidos em sacos pretos diante do local, e o que parecerem ser pessoas à procura de seus familiares desaparecidos.

Um vídeo, cuja localização foi verificada neste domingo (11) pela AFP, mostra dezenas de corpos amontoados do lado de fora de um necrotério no sul de Teerã, que uma ONG de defesa dos direitos humanos considera vítimas da repressão às manifestações no Irã.

O vídeo foi publicado pela primeira vez na internet no sábado. O necrotério é conhecido oficialmente pelo nome de Centro Médico-Legal de Diagnóstico e Laboratório da província de Teerã.

A ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, indica que essas imagens "mostram muitas pessoas mortas nas manifestações nacionais no Irã".

A organização Hengaw, também baseada na Noruega, afirma igualmente ter verificado essas imagens que mostram "dezenas de corpos ensanguentados no interior e no exterior do necrotério de Kahrizak", o que evidencia um "crime de magnitude e gravidade consideráveis".

Ativistas de direitos humanos acusam as forças de segurança de utilizar munição real para reprimir as manifestações que começaram há duas semanas, no contexto de um corte de internet que já dura mais de 60 horas no país.