Venezuelanos aguardam libertação de mais presos políticos; Maduro diz estar 'bem'

Os venezuelanos aguardam a libertação de mais presos políticos neste domingo (11), enquanto o presidente deposto, Nicolás Maduro, declarou desafiadoramente de sua cela nos Estados Unidos que está "bem" após ter sido detido pelas forças americanas uma semana antes na Venezuela. O governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, começou a libertar os presos aos poucos.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou na sexta-feira que havia cancelado uma segunda onda de ataques contra a Venezuela após a libertação de um "grande número" de presos políticos naquele país. "A Venezuela iniciou o processo, em GRANDE ESTILO, de libertação de seus presos políticos. Obrigado!", disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social na noite de sábado. "Espero que esses presos se lembrem da sorte que tiveram de os Estados Unidos terem aparecido e feito o que precisava ser feito", acrescentou. Rodríguez, que foi vice-presidente durante o governo Maduro, disse que a Venezuela seguiria "a via diplomática" com os Estados Unidos, enquanto Trump afirmou que estava "no comando" da nação sul-americana.

Organizações de direitos humanos estimam que haja entre 800 e 1.200 presos políticos na Venezuela. Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados em uma operação militar noturna em 3 de janeiro, que começou com ataques aéreos em Caracas. Eles foram levados para a cidade de Nova York por forças americanas para serem julgados por acusações de tráfico de drogas. - Ansiedade pelos prisioneiros -

Até a tarde de sábado, apenas 21 pessoas haviam sido libertadas, incluindo várias figuras proeminentes da oposição, segundo grupos de direitos humanos. Um policial preso em dezembro sob a acusação de traição morreu no sábado sob custódia estatal na Venezuela, informaram a oposição e ONGs de direitos humanos. "O Comitê de Familiares pela Liberdade de Presos Políticos denuncia a morte sob custódia do Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 anos, ocorrida em 10 de janeiro de 2026 (...) 62 horas após o anúncio oficial das libertações", afirmou a organização em comunicado divulgado na manhã deste domingo.

Outras organizações venezuelanas de direitos humanos também relataram a morte do policial. Familiares desesperados se reuniram em frente aos presídios, aguardando a prometida libertação de presos políticos. Famílias realizaram vigílias à luz de velas em frente à prisão El Rodeo I, a leste de Caracas, e em El Helicoide, uma notória prisão administrada pelos serviços de inteligência da Venezuela. Carregavam cartazes com os nomes de seus parentes presos, entre gritos de "Justiça, justiça e liberdade!" e "São todos inocentes, nenhum deles é criminoso!".