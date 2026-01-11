United perde para Brighton (2-1) em Old Trafford e está fora da Copa da Inglaterra

Sem técnico desde a demissão de Rúben Amorim, os 'Red Devils' entraram em campo pelo segundo jogo seguido sob comando do interino Darren Fletcher, depois do empate em 2 a 2 com o Burnley na última quarta-feira.

A temporada desastrosa do Manchester United teve mais um capítulo negativo neste domingo (11), com a eliminação na terceira fase da Copa da Inglaterra após a derrota para o Brighton por 2 a 1 em pleno Old Trafford.

O Brighton foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, graças ao gol de Brajan Gruda (12'), e aumentou a vantagem no segundo tempo marcando com Danny Wellbeck (64').

Na reta final da partida, Benjamin Sesko (85') descontou e deu esperança aos torcedores em Old Trafford, mas a reação esfriou minutos depois, com a expulsão do jovem Shea Lacey (89') pelo segundo cartão amarelo.

Fora também da Copa da Liga Inglesa (eliminado na estreia pelo Grimsby Town, da quarta divisão), o Manchester United caminha para mais uma temporada sem taças, já que na única competição em disputa, a Premier League, a equipe ocupa sétima colocação (a 17 pontos do líder Arsenal).

Depois de apenas uma vitória nos últimos sete jogos (duas derrotas e quatro empates), os próximos compromissos não serão nada fáceis.