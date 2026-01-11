UE confirma assinatura no sábado de tratado com Mercosul

A UE aprovou na sexta-feira o acordo comercial com o bloco sul-americano, apesar da oposição de vários países, entre eles a França.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinará no sábado (17) o tratado de livre-comércio com o Mercosul, anunciou o braço executivo da União Europeia.

Após mais de 25 anos de negociações, seus apoiadores consideram o acordo essencial para estimular as exportações, apoiar a economia do continente e reforçar as relações diplomáticas em um contexto de incerteza mundial.

O acordo provocou protestos de agricultores que temem um fluxo de carne bovina e outros produtos baratos provenientes da América do Sul.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, já havia anunciado que o acordo seria assinado no próximo sábado.

