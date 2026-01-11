Trump republica mensagem sugerindo que Rubio seja presidente de Cuba

O presidente americano, Donald Trump, republicou neste domingo (11), em sua rede social Truth Social, uma mensagem de um usuário do X sugerindo que o secretário de Estado Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos, deveria se tornar presidente de Cuba. Trump republicou uma mensagem do usuário Cliff Smith, publicada em 8 de janeiro, que dizia: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompanhada de um emoji de risada.

O comentário de Trump em sua republicação foi: "Parece ótimo para mim!". O usuário desconhecido, que se descreve em sua biografia na plataforma como um "californiano conservador", tem menos de 500 seguidores. A republicação de Trump ocorre uma semana depois que as forças americanas capturaram o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, em uma operação noturna em Caracas, que deixou dezenas de agentes de segurança venezuelanos e cubanos mortos. Pouco depois, na rede X, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declarou que "Cuba não recebe e nunca recebeu compensação monetária ou material por serviços de segurança prestados a qualquer país".