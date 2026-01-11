Trump diz a Cuba para 'fazer um acordo antes que seja tarde demais'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou Cuba neste domingo (11) a "fazer um acordo" ou enfrentará consequências não especificadas, alertando que o fluxo de petróleo e dinheiro venezuelanos para Havana seria interrompido.

"NÃO HAVERÁ MAIS PETRÓLEO NEM DINHEIRO INDO PARA CUBA - ZERO!", disse Trump em sua plataforma Truth Social. "Sugiro fortemente que eles façam um acordo, ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS."