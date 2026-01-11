Protestos no Irã deixam quase 200 mortos, diz ONG

Pelo menos 192 manifestantes morreram nos maiores protestos contra o governo no Irã em três anos, informou a ONG Iran Human Rights neste domingo (11). Os protestos começaram há duas semanas. Inicialmente motivados pelo aumento do custo de vida, evoluíram para um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a revolução de 1979.

Essas manifestações representam um dos maiores desafios ao governo do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos, após a guerra de 12 dias de Israel contra a República Islâmica em junho, apoiada pelos Estados Unidos, que se declararam "prontos para ajudar" a população. Em caso de um ataque militar dos EUA, "tanto o território ocupado quanto as instalações militares e navais dos Estados Unidos serão nossos alvos legítimos", alertou o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, neste domingo, segundo a televisão estatal. Ele parece ter feito alusão a Israel, que o Irã não reconhece oficialmente e considera um território palestino ocupado. Em entrevista transmitida neste domingo pela emissora estatal IRIB, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que "o povo não deve permitir que vândalos perturbem a sociedade".

Estas são suas primeiras declarações desde que os protestos contra o governo se intensificaram nas últimas três noites. Apesar disso, a mobilização continua. Vídeos publicados nas redes sociais mostram multidões nas ruas durante novos protestos em diversas cidades, incluindo a capital, Teerã, e Mashhad, no leste.

Os vídeos vazaram apesar do bloqueio total da internet no país, o que impossibilitou a comunicação com o mundo exterior por meio de aplicativos de mensagens ou mesmo linhas telefônicas. - Hospitais "sobrecarregados" - O bloqueio da internet "já ultrapassou 60 horas (...). A medida de censura representa uma ameaça direta à segurança e ao bem-estar dos iranianos", afirmou neste domingo a Netblocks, uma organização de vigilância da segurança cibernética e da governança da internet.

Diversos vídeos, que a AFP não pôde verificar, mostram pessoas em um necrotério de Teerã supostamente identificando os corpos de manifestantes mortos na repressão. A ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, estimou neste domingo ter "confirmado a morte de pelo menos 192 manifestantes" desde o início dos protestos. A organização não descarta a possibilidade de o número ser muito maior, pois o corte da internet impede a verificação. O balanço anterior era de 51 mortos. O Centro para os Direitos Humanos no Irã (CHRI), com sede nos Estados Unidos, afirma ter recebido "relatos de testemunhas oculares e informações confiáveis que indicam que centenas de manifestantes morreram no Irã durante o atual bloqueio da internet".