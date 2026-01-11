Papa reza pelo diálogo e pela paz no Irã e na Síria

O papa Leão XIV pediu, neste domingo (11), diálogo e paz no Irã e na Síria e ofereceu orações pelo povo ucraniano após os ataques russos a instalações de energia, durante a oração do Angelus.

"Meus pensamentos se voltam para o que está acontecendo nestes dias no Oriente Médio, particularmente no Irã e na Síria, onde as tensões persistentes causam a morte de muitas pessoas. Espero e rezo pela construção paciente do diálogo e da paz, para o bem comum de toda a sociedade", declarou ele no Vaticano.