Papa Leão XIV reza por vítimas no Irã e na Síria e pede por diálogo e paz'

O Papa Leão XIV rezou neste domingo, 11, pelas vítimas mortas na repressão nos protestos no Irã e no conflito na Síria durante sua oração semanal do Ângelus.

"Meus pensamentos se voltam para o que está acontecendo atualmente no Oriente Médio, particularmente no Irã e na Síria, onde tensões persistentes estão causando a morte de muitas pessoas", disse o pontífice. "Espero e rezo pelo cultivo paciente do diálogo e da paz, para o bem comum de toda a sociedade."