Panamá e EUA iniciam exercícios de proteção do canal na segunda-feira

Este é o primeiro de vários exercícios conjuntos planejados para 2026 entre os dois países. Três exercícios de segurança foram realizados em 2025.

Cinquenta membros da Marinha dos Estados Unidos e das forças de segurança panamenhas iniciarão, na segunda-feira (12), um treinamento que se estenderá até fevereiro, com o objetivo de proteger o canal interoceânico, conforme anunciado oficialmente neste domingo (11).

O treinamento, que ocorrerá "de 12 de janeiro a 26 de fevereiro de 2026", será realizado na Escola de Selva da Base Aérea Naval Almirante Cristóbal Colón e na Base do Corpo de Fuzileiros Navais Capitão Noel Antonio Rodríguez, segundo comunicado do Ministério da Segurança do Panamá.

Em 2 de janeiro, o presidente panamenho, José Raúl Mulino, declarou o fim da crise com os Estados Unidos, após Donald Trump ameaçar em 2025 retomar o controle do canal por estar supostamente controlado pela China.

O exercício, que começa na segunda-feira, envolverá 61 unidades especializadas do Serviço Aéreo e Naval Nacional, da Polícia Nacional e do Serviço Nacional de Fronteiras, juntamente com 50 fuzileiros navais dos EUA.

O programa de treinamento conjunto visa "aprimorar" o preparo profissional e "a capacidade de resposta em cenários operacionais". Juntamente com outros exercícios já realizados, busca reforçar "a proteção" do canal, conforme indicado no comunicado.