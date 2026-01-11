Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Ninguém dita o que fazemos', responde o presidente cubano a Trump

Autor AFP
Tipo Notícia

"Ninguém dita o que fazemos", respondeu o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, neste domingo (11) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que instou a ilha a chegar a "um acordo antes que seja tarde demais". 

"Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém dita o que fazemos", declarou Díaz-Canel no X, após enfatizar que a ilha "está se preparando" e "está disposta a defender a pátria até a última gota de sangue". 

Trump instou Cuba neste domingo a "chegar a um acordo" ou enfrentar consequências não especificadas, e alertou que o fluxo de petróleo e dinheiro venezuelanos para Havana cessaria imediatamente.

rd/mr/aa

Tags

eua

