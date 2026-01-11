Netanyahu: Israel acompanha de perto situação no Irã e espera libertação da tirania em breve

O premiê afirmou que a expectativa do governo israelense é de uma mudança no regime iraniano. "Todos nós esperamos que a nação persa se liberte em breve do jugo da tirania", declarou. Para Netanyahu, esse cenário abriria caminho para uma reaproximação histórica entre os dois países.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo que o país "acompanha de perto o que está acontecendo no Irã", ao comentar a onda de protestos que se espalhou pelo território iraniano. As declarações foram feitas no início da reunião semanal do gabinete e publicadas pela equipe do israelense.

"Quando esse dia chegar, Israel e Irã voltarão a ser parceiros leais na construção de um futuro de prosperidade e paz para os dois povos", disse Netanyahu. Ele ressaltou que a posição israelense se baseia na solidariedade à população iraniana, e não em interlocução com as atuais autoridades de Teerã.

Israel "apoia a luta deles pela liberdade" e "condena com veemência os atos de violência assassina contra civis inocentes", acrescentou o primeiro-ministro.

As falas ocorrem em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, com o Irã elevando o tom contra Israel e os Estados Unidos e classificando ambos como "alvos legítimos" caso haja uma ofensiva contra Teerã. Netanyahu, porém, limitou-se a reiterar que Israel segue atento aos desdobramentos e ao "heroísmo" demonstrado, segundo ele, pelos manifestantes iranianos, sem comentar declarações de autoridades iranianas.