Milan arranca empate com Fiorentina e pode ver Inter disparar na liderança do Italiano
O Milan, que está na briga pelo título do Campeonato Italiano, arrancou um empate fora de casa com a Fiorentina em 1 a 1 neste domingo (11) e abriu caminho para a arquirrival Inter de Milão disparar na liderança.
O time 'rossonero', que ocupa a segunda colocação a dois pontos da Inter, saiu atrás no placar quando Pietro Comuzzo marcou de cabeça para a 'Viola' no segundo tempo (66').
O empate só veio na reta final, quando o francês Christopher Nkunku (90') marcou seu segundo gol no campeonato para evitar a derrota milanista.
"Fizemos um bom primeiro tempo, com muitas chances que não conseguimos aproveitar. Depois do intervalo, a Fiorentina melhorou e, assim que empatamos, voltamos aos nossos velhos hábitos", analisou o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, em entrevista à plataforma DAZN.
"Estamos em segundo lugar na tabela, precisamos manter o ritmo, mas precisamos melhorar a finalização nos momentos de domínio", acrescentou Allegri, reiterando que seu objetivo é terminar "entre os quatro primeiros para garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões".
O Milan, que soma 17 jogos consecutivos sem perder, pode ficar cinco pontos atrás da Inter, que ainda neste domingo recebe o Napoli (4º, 38 pontos) em San Siro, no jogo mais aguardado desta 20ª rodada.
Por sua vez, a Fiorentina continua em sua campanha de recuperação, somando seu oitavo ponto nos últimos cinco jogos, mas segue no fundo da tabela (18ª, 14 pontos), a dois pontos do Genoa (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.
--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Como - Bologna 1 - 1
Udinese - Pisa 2 - 2
Roma - Sassuolo 2 - 0
Atalanta - Torino 2 - 0
- Domingo:
Lecce - Parma 1 - 2
Fiorentina - Milan 1 - 1
(14h00) Hellas Verona - Lazio
(16h45) Inter - Napoli
- Segunda-feira:
(14h30) Genoa - Cagliari
(16h45) Juventus - Cremonese
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25
2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15
3. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12
4. Napoli 38 18 12 2 4 28 15 13
5. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11
6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14
7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6
8. Bologna 27 19 7 6 6 26 20 6
9. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10
10. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4
11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4
12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11
13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3
14. Parma 21 19 5 6 8 14 22 -8
15. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6
16. Lecce 17 19 4 5 10 13 27 -14
17. Genoa 16 19 3 7 9 19 29 -10
18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10
19. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15
20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15
td/iga/mcd/cbDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente