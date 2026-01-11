Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan arranca empate com Fiorentina e pode ver Inter disparar na liderança do Italiano

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Milan, que está na briga pelo título do Campeonato Italiano, arrancou um empate fora de casa com a Fiorentina em 1 a 1 neste domingo (11) e abriu caminho para a arquirrival Inter de Milão disparar na liderança.

O time 'rossonero', que ocupa a segunda colocação a dois pontos da Inter, saiu atrás no placar quando Pietro Comuzzo marcou de cabeça para a 'Viola' no segundo tempo (66').

O empate só veio na reta final, quando o francês Christopher Nkunku (90') marcou seu segundo gol no campeonato para evitar a derrota milanista.

"Fizemos um bom primeiro tempo, com muitas chances que não conseguimos aproveitar. Depois do intervalo, a Fiorentina melhorou e, assim que empatamos, voltamos aos nossos velhos hábitos", analisou o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, em entrevista à plataforma DAZN.

"Estamos em segundo lugar na tabela, precisamos manter o ritmo, mas precisamos melhorar a finalização nos momentos de domínio", acrescentou Allegri, reiterando que seu objetivo é terminar "entre os quatro primeiros para garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões".

O Milan, que soma 17 jogos consecutivos sem perder, pode ficar cinco pontos atrás da Inter, que ainda neste domingo recebe o Napoli (4º, 38 pontos) em San Siro, no jogo mais aguardado desta 20ª rodada.

Por sua vez, a Fiorentina continua em sua campanha de recuperação, somando seu oitavo ponto nos últimos cinco jogos, mas segue no fundo da tabela (18ª, 14 pontos), a dois pontos do Genoa (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Como - Bologna                      1 - 1

   Udinese - Pisa                      2 - 2

   Roma - Sassuolo                     2 - 0

   Atalanta - Torino                   2 - 0

  

   - Domingo:

   Lecce - Parma                       1 - 2

   Fiorentina - Milan                  1 - 1

   (14h00) Hellas Verona - Lazio              

   (16h45) Inter - Napoli                     

  

   - Segunda-feira:

   (14h30) Genoa - Cagliari                   

   (16h45) Juventus - Cremonese               

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   42  18  14   0   4  40  15  25

    2. Milan                   40  19  11   7   1  30  15  15

    3. Roma                    39  20  13   0   7  24  12  12

    4. Napoli                  38  18  12   2   4  28  15  13

    5. Juventus                36  19  10   6   3  27  16  11

    6. Como                    34  19   9   7   3  27  13  14

    7. Atalanta                31  20   8   7   5  25  19   6

    8. Bologna                 27  19   7   6   6  26  20   6

    9. Udinese                 26  20   7   5   8  22  32 -10

   10. Lazio                   25  19   6   7   6  20  16   4

   11. Sassuolo                23  20   6   5   9  23  27  -4

   12. Torino                  23  20   6   5   9  21  32 -11

   13. Cremonese               22  19   5   7   7  20  23  -3

   14. Parma                   21  19   5   6   8  14  22  -8

   15. Cagliari                19  19   4   7   8  21  27  -6

   16. Lecce                   17  19   4   5  10  13  27 -14

   17. Genoa                   16  19   3   7   9  19  29 -10

   18. Fiorentina              14  20   2   8  10  21  31 -10

   19. Hellas Verona           13  18   2   7   9  15  30 -15

   20. Pisa                    13  20   1  10   9  15  30 -15

