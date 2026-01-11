Milan arranca empate com Fiorentina e pode ver Inter disparar na liderança do Italiano

O Milan, que está na briga pelo título do Campeonato Italiano, arrancou um empate fora de casa com a Fiorentina em 1 a 1 neste domingo (11) e abriu caminho para a arquirrival Inter de Milão disparar na liderança. O time 'rossonero', que ocupa a segunda colocação a dois pontos da Inter, saiu atrás no placar quando Pietro Comuzzo marcou de cabeça para a 'Viola' no segundo tempo (66').

O empate só veio na reta final, quando o francês Christopher Nkunku (90') marcou seu segundo gol no campeonato para evitar a derrota milanista. "Fizemos um bom primeiro tempo, com muitas chances que não conseguimos aproveitar. Depois do intervalo, a Fiorentina melhorou e, assim que empatamos, voltamos aos nossos velhos hábitos", analisou o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, em entrevista à plataforma DAZN. "Estamos em segundo lugar na tabela, precisamos manter o ritmo, mas precisamos melhorar a finalização nos momentos de domínio", acrescentou Allegri, reiterando que seu objetivo é terminar "entre os quatro primeiros para garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões". O Milan, que soma 17 jogos consecutivos sem perder, pode ficar cinco pontos atrás da Inter, que ainda neste domingo recebe o Napoli (4º, 38 pontos) em San Siro, no jogo mais aguardado desta 20ª rodada.

Por sua vez, a Fiorentina continua em sua campanha de recuperação, somando seu oitavo ponto nos últimos cinco jogos, mas segue no fundo da tabela (18ª, 14 pontos), a dois pontos do Genoa (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento. --- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado: Como - Bologna 1 - 1 Udinese - Pisa 2 - 2

Roma - Sassuolo 2 - 0 Atalanta - Torino 2 - 0