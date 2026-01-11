Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel emite ordem de evacuação antes de ataques no sul do Líbano

Israel emite ordem de evacuação antes de ataques no sul do Líbano

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército israelense emitiu uma nova "ordem de evacuação" para um vilarejo no sul do Líbano neste domingo (11), antes de realizar ataques contra a infraestrutura do Hezbollah. 

"O exército atacará em breve a infraestrutura militar do Hezbollah" na vila de Kafr Hata, "em resposta às suas tentativas ilegais de restabelecer suas atividades na região", anunciou o coronel Avichay Adraee, porta-voz do exército israelense em árabe, na rede social X. 

O exército libanês anunciou na quinta-feira que concluiu o desarmamento do Hezbollah ao sul do rio Litani, a cerca de 30 km da fronteira israelense, área onde Kafr Hata está localizada.

dla-mib/cab/ahg/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar