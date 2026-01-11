Incêndios florestais na Austrália deixam 1 morto e centenas de edifícios destruídos

Uma pessoa morreu e centenas de propriedades foram destruídas por incêndios florestais no sudeste da Austrália, informaram as autoridades neste domingo (11). As temperaturas ultrapassaram os 40°C no estado de Victoria, provocando dezenas de incêndios que queimaram mais de 300 mil hectares, o que levou as autoridades locais a declarar estado de catástrofe no sábado.

O responsável pela gestão de emergências, Tim Wiebusch, afirmou que mais de 300 propriedades foram completamente tomadas pelo fogo. Mais de 70 casas foram destruídas, juntamente com grandes extensões de terras agrícolas e florestas, acrescentou. Mas "estamos começando a ver algumas das nossas condições melhorarem", disse ele. "Isso significa que os bombeiros poderão começar a combater alguns dos incêndios que ainda temos em nosso território", afirmou. Segundo a polícia, uma pessoa morreu em um incêndio florestal perto de Longwood, a cerca de duas horas de carro ao norte da capital do estado, Melbourne.

Centenas de bombeiros de toda a Austrália foram mobilizados. O primeiro-ministro, Anthony Albanese, afirmou estar negociando com Canadá e Estados Unidos para obter mais ajuda. Milhões de pessoas foram afetadas por uma onda de calor que atingiu grande parte da Austrália. O clima do país aqueceu em média 1,51°C desde 1910, segundo pesquisadores, o que leva a frequentes condições climáticas extremas.