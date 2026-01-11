Hollywood celebra Globo de Ouro com 'O Agente Secreto' indicado a três categorias

O tapete vermelho do Globo de Ouro recebe, neste domingo (11), a abertura da temporada de premiações em Hollywood, com destaque para o filme brasileiro "O Agente Secreto", que concorre a três categorias e pode se tornar um dos protagonistas da noite. Estrelado por Wagner Moura, "O Agente Secreto" disputa os prêmios de Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama. O brasileiro pode superar Michael B. Jordan, estrela de "Pecadores", graças à atuação que já lhe rendeu um prêmio no Festival de Cannes.

Rodado ao longo de 50 diárias, em dez semanas, o longa chamou atenção pelo cuidado com os detalhes na recriação do Brasil de 1977, durante a ditadura militar. As filmagens ocorreram principalmente no Recife, além de São Paulo e Brasília, com 30 locações e três cenários montados em estúdio, incluindo o antigo Aeroporto dos Guararapes, o Instituto de Medicina Legal e um posto de gasolina. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho mobilizou até 200 figurantes e 169 veículos antigos. Na categoria de Melhor Filme de Drama, "O Agente Secreto" concorre com "Pecadores"; "Hamnet: A vida antes de Hamlet"; "Valor Sentimental"; "Foi Apenas um Acidente" e "Frankenstein". O Globo de Ouro separa as categorias de drama e comédia ou musical, o que impede que esses títulos se enfrentem. "Pecadores", que retrata a ferida profunda dos afro-americanos no sul segregacionista dos anos 1930 ao misturar horror inspirado em vampiros e ritmos de blues, é apontado como um dos favoritos. Uma vitória do longa indicaria "uma verdadeira mudança" no Globo de Ouro, explica Pete Hammond, ao lembrar que o antigo júri "nunca se sentiu muito atraído por histórias sobre afro-americanos". "Hamnet: A vida antes de Hamlet", adaptação do romance da escritora irlandesa Maggie O’Farrell, explora de forma ficcional o luto de Agnes e William Shakespeare após a morte do filho. Jessie Buckley, que interpreta a esposa do dramaturgo inglês, aparece como favorita ao prêmio de Melhor Atriz.

Com oito indicações, o filme norueguês "Valor Sentimental", em que Joachim Trier retrata a relação dolorosa de um cineasta com as duas filhas, também pode surpreender. Stellan Skarsgård, protagonista do longa, é apontado como favorito ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante. Segundo Hammond, "isso torna as previsões mais difíceis, mas fica claro que esses novos votantes gostam menos dos grandes sucessos comerciais e são mais sensíveis aos filmes internacionais apreciados em Cannes e Veneza". Nesse cenário, "O Agente Secreto" também concorre ao prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa com "Valor Sentimental", "Foi Apenas um Acidente", "A Única Saída", "Sirat" e "A Voz de Hind Rajab". "Foi Apenas um Acidente", do dissidente iraniano Jafar Panahi, representa a França no Oscar.

O diretor foi recentemente condenado a um ano de prisão pela República Islâmica após conquistar a Palma de Ouro em Cannes. "O Globo de Ouro pode querer enviar uma mensagem ao conceder esse prêmio", avalia Hammond. - 'Uma Batalha Após a Outra' desponta como favorito - Entre as comédias e musicais, "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, lidera as indicações, com nove nomeações, e é o principal candidato aos prêmios de Melhor Comédia ou Musical e Melhor Direção.

A produção acompanha um revolucionário envelhecido (Leonardo DiCaprio) e sua filha adolescente (Chase Infiniti) em uma viagem marcada por radicais violentos de esquerda, operações contra imigrantes sem documentos e supremacistas brancos. Em um momento de forte polarização nos Estados Unidos, críticos elogiaram o filme por captar o espírito da época. DiCaprio disputa o prêmio de Melhor Ator em Comédia ou Musical com Timothée Chalamet, elogiado por sua atuação como um ambicioso jogador de tênis de mesa em "Marty Supreme". Segundo Hammond, uma vitória do veterano de Hollywood poderia "frear o impulso de Timothée Chalamet", que acaba de vencer um Critics Choice Award e aparece como favorito ao Oscar. Na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, Teyana Taylor pode ampliar a lista de prêmios de "Uma Batalha Após a Outra", mas enfrenta concorrência forte de Amy Madigan ("A Hora do Mal") e Ariana Grande ("Wicked: Parte 2").