Guru de Wall Street, Bill Ackman espera que ação dos EUA no Irã ocorra 'em breve'

O megainvestidor Bill Ackman afirmou em uma publicação no X que considera "uma certeza" que os Estados Unidos irão agir em apoio à população iraniana. "Acredito que agora é uma certeza que os EUA e o presidente Donald Trump virão em auxílio do povo iraniano e que isso será feito em breve", escreveu neste domingo.

Na mensagem, o guru de Wall Street acrescentou que a única dúvida seria o momento exato dessa ação. "A única incerteza é exatamente quando", escreveu, ressaltando ainda que o fator determinante seria a presença e a prontidão de meios militares na região. "O único fator limitador é se temos os ativos certos na região para produzir o impacto e também se estamos preparados para defender qualquer resposta da IRGC", afirmou, em referência à Guarda Revolucionária do Irã.

A declaração ocorre em meio à escalada de tensões envolvendo Teerã, Washington e Israel, enquanto protestos no Irã entram na terceira semana e já deixaram dezenas de mortos, segundo ativistas. Autoridades iranianas elevaram o tom e passaram a classificar americanos e israelenses como "alvos legítimos" caso haja uma ofensiva contra o país.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou apoio aos manifestantes iranianos e indicou que avalia diferentes opções para pressionar o regime, a maioria delas descrita por autoridades como "não cinética".

