Guru de Wall Street, Bill Ackman espera que ação dos EUA no Irã ocorra 'em breve'

O megainvestidor Bill Ackman afirmou em uma publicação no X que considera "uma certeza" que os Estados Unidos irão agir em apoio à população iraniana. "Acredito que agora é uma certeza que os EUA e o presidente Donald Trump virão em auxílio do povo iraniano e que isso será feito em breve", escreveu neste domingo.

Na mensagem, o guru de Wall Street acrescentou que a única dúvida seria o momento exato dessa ação. "A única incerteza é exatamente quando", escreveu, ressaltando ainda que o fator determinante seria a presença e a prontidão de meios militares na região. "O único fator limitador é se temos os ativos certos na região para produzir o impacto e também se estamos preparados para defender qualquer resposta da IRGC", afirmou, em referência à Guarda Revolucionária do Irã.