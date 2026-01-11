Governo Trump anuncia envio de 'centenas' de agentes adicionais a Minneapolis

Centenas de efetivos das forças federais serão mobilizados em Minneapolis entre este domingo (11) e a segunda-feira, depois que a morte de uma mulher por um agente de imigração provocou protestos maciços nos Estados Unidos, anunciou o governo de Donald Trump. A morte de Renee Nicole Good, de 37 anos, atingida por disparos de um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês), durante uma operação na quarta-feira nessa cidade do estado de Minnesota, fez com que milhares de pessoas fossem às ruas para protestar nos últimos dias em diversas partes do país.

"Haverá centenas [de agentes] adicionais para que nosso pessoal do ICE e da Patrulha Fronteiriça em Minneapolis possa fazer seu trabalho de forma segura", disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em entrevista à emissora Fox News. Noem detalhou que o reforço chegará ainda neste domingo e na segunda-feira. "Vamos continuar fazendo com que a lei seja cumprida: se alguém comete atos violentos contra as forças da ordem ou obstrui nossas operações, isso é crime, e os responsabilizaremos pelas consequências", advertiu. Mais cedo, em outra entrevista ao canal CNN, a secretária acusou políticos democratas de promover a violência contra agentes de imigração e insistiu na narrativa da Casa Branca de que Renee Good era "uma terrorista doméstica" e que o agente envolvido, Jonathan Ross, agiu em legítima defesa.

Em um vídeo gravado pelo celular do agente, Renee aparece ao volante lhe dizendo: "Não estou com raiva do senhor". Quando Ross passa em frente ao veículo, ouve-se outro oficial ordenar que saia do carro, antes de ela tentar fugir. Em seguida, são ouvidos disparos. No final da gravação, é possível ouvir o autor dos disparos e da gravação dizer: "maldita cadela." "Os fatos da situação são que o veículo foi usado como arma e ela atacou o agente. Ele se defendeu e defendeu as pessoas ao seu redor [...] Isso é um ato de terrorismo doméstico", reiterou Noem na entrevista à CNN neste domingo. Vários políticos democratas, entre eles o governador de Minnesota Tim Walz e o prefeito de Minneapolis Jacob Frey, rejeitam essa explicação, mostrando vídeos como prova.